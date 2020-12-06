Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 07:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabından deprem ilgili paylaşım yaptı.
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 05.50 sıralarında meydana gelen deprem 7.13 kilometre derinlikte oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİ
Enlem : 37.9218 N
Boylam : 26.0563 E
Derinlik : 7.13 km
Detay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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