Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 05:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İbrahim Ayaz'ın yönetimindeki kamyonet, Kars-Ani kara yolunun Subatan köyü mevkisinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Ayaz ve kamyonette bulunan Neriman Ayaz'ı Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Neriman Ayaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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