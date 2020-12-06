Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 04:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da sağlık çalışanlarına saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, salgın nedeniyle ambulansa alınmayan hasta yakını sağlık ekibine saldırdı. Saldırıda, ambulans zarar gördü.
Sakarya'da, 112 Acil Servis ekibi, mide bulantısı şikayeti olan çocuğa müdahale için adrese gitti.
Yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında sadece çocuğun annesinin ambulansa binmesine izin verildi.
Ambulansa binmek isteyen bir başka hasta yakını, sağlık ekibine saldırdı. Saldırgan, ambulansa zarar verdi.
Çocuğu hastaneye götüren 112 ekibi, karakola giderek şikayette bulundu.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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