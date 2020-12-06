Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun sokakta, kardeşler E.D. ile M.D, babaları H.D. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından E.D. kardeşi M.D. ile babaevinin önünde pompalı tüfekle havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada kardeşler kaçtıkları araçla olay yerine tekrar geldi.

[Fotoğraf: AA]

Alkollü olduğu öğrenilen E.D. bagajdaki silahı almaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.