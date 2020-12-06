Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sobadan çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Pamukova ilçesinin Teşvikiye Mahallesi'nde 2 katlı evin ikinci katında sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine, olaya yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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