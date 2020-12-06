Efeler-Yenipazar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Fatih Meral, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansı görünce sol şeride geçti.

Ambulansa yol veren Meral, kavşak içinden gelen araçların ambulansın önüne geçmesini engellemek amacıyla otobüsü bu yolun önüne set şeklinde çekti.

Ambulansın güvenli şekilde kavşaktan geçmesinin ardından otobüs şoförü ve diğer araçlar yoluna devam etti. O anlar ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

"Emniyetli şekilde ambulansın geçmesini sağladım"

Önündeki araçları korna çalarak ikaz ettiğini belirten Fatih Meral, "Kavşakta diğer araçların geldiğini görünce yolu kapatmak aklıma geldi. Soldan gelen araçların önünü kapattım, trafiği emniyetli şekilde ambulansın geçmesini sağladım" dedi.