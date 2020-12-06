Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, F.B. ve E.A'nın uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 480 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışında paketleme için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.B. ve E.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.