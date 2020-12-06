Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte 2 polis yaralandı.
Yalova'da önceki gün iki grup arasında yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarının şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ü.B'nin yakalanmasının ardından, şüpheli yakınlarıyla ekipler arasında yaşanan gerginlik sırasında 2 polis memuru yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
8 kişi daha gözaltına alındı
Olay sonrasında 8 kişi daha gözaltına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralı polisler, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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