Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Gökdere Mahallesi 6106/23 Sokak'taki evde, aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak ile Bekir Ş., arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Bekir Ş, Kamil Tokmak'a silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve bir eve saklanmaya çalışan Bekir Ş'yi gözaltına aldı.
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