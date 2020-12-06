Kütahya’nın Emet ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıylamasına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken güvenlik güçleri gün boyunca çarşı ve mahallelerde denetimler gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Vakalarda azalma görüldü

Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70’ini etkileyen karantina tedbirleri alınmış ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hükümet Meydanı, otogar, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi.

Kısıtlamalara uymayanlara para cezası

Yüzde 70’i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.