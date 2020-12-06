Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan ilçede sıkı denetim
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sıklaştı. Salgının yaygın olduğu ilçede ekipler, tedbirlere uymayanlara ceza kesti.
Kütahya’nın Emet ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıylamasına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken güvenlik güçleri gün boyunca çarşı ve mahallelerde denetimler gerçekleştirdi.
Vakalarda azalma görüldü
Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70’ini etkileyen karantina tedbirleri alınmış ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hükümet Meydanı, otogar, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi.
Kısıtlamalara uymayanlara para cezası
Yüzde 70’i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
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