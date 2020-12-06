Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kısıtlamayı ihlal eden 515 kişiye para cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 9, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye de idari para cezası kesti.
Denetlenen 248 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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