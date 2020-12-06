Gaziantep'te, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 9, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 248 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.