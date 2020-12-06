Avcılar sahiline cuma günü inenler binlerce büyük denizanasının sahile vurduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri sabah günün ilk ışıkları ile birlikte Avcılar sahiline giderek ellerindeki tırmıklarla sudaki ve kıyıya vuran her biri en az 1 kilo ağırlığındaki denizanalarını tek tek toplamaya başladı.

Aynı çalışmanın Yeşilköy ve çevresindeki sahilde de yapıldığı belirtildi.

Türleri "Deniz ciğeri"

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yönetim Kurulu üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Selin Gamze Sümen, denizanasının "Deniz ciğeri" olarak bilinen ‘Rhizostoma Pulmo’ türünden olduğunu söyledi.

Dr. Sümen, bu denizanalarının ‘Hafif zehirli’ olduğunu, ölmek üzere olan veya ölü denizanalarının zaman zaman kıyıya vurmasının doğal kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İşinibilir: Bunların çeşitli sebepleri var

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde denizanalarındaki artışı değerlendirdi:

"Marmara Denizi'nde uzun zamandan beri yoğun denizanası artışları görülüyor. Bunların çeşitli sebepleri var. Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artış görülüyor. Ama bu geçen birkaç günden beri boğazda gördüğümüz denizanası artışlarının sebebi, boğazda yoğun olarak esen lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda veya daha derinlerde bulunan ve dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi sonucu görülen bir olay."

Prof. Dr. Okyar, "Denizleri ne kadar kirletirsek denizanalarını o kadar sık göreceğiz" uyarısında bulundu.