Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, farklı türlerde yaklaşık 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şırnak'ta, narkotik suçların engellenmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.
Yapılan operasyonda, farklı türlerde yaklaşık 330 gram uyuşturucu ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli tahkikata başlanıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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