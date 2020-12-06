Şırnak'ta, narkotik suçların engellenmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan operasyonda, farklı türlerde yaklaşık 330 gram uyuşturucu ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli tahkikata başlanıldı.