İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki, depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ilden görevlendirilen 930 personel, kent genelinde 195 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde, 652 binanın 3 bin 828 bağımsız bölümünde ağır hasar, 778 binanın 9 bin 48 bağımsız bölümde ise orta hasar tespit edildi.

Dört binada yıkım çalışmaları devam ediyor

Yapılan incelemede Bayraklı ilçesindeki 7 alanda acil yıkım kararı verilen 71 binadan 67'sinin yıkımı tamamlandı. Dört binanın yıkımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalarla ilgili muhtarlıklara gönderilen listelerin 30 günlük askı süresi, 14 Aralık'ta tamamlanacak. İtiraz gelmemesi halinde bu binalarda da yıkım işlemine başlanacak.

Orta hasarlı olduğu tespit edilen binalar da 1 yıl içinde güçlendirme yapılmaması halinde ağır hasarlı kabul edilerek yıkılacak.

"İlk etapta 3 bin konut yapılacak"

Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanında rezerv alan olarak belirlenen 1 milyon 380 bin metrekarelik bölgede teknik personel tarafından yürütülen zemin etüt çalışmaları, imar ve proje çalışmalarında da sona gelindi.

İlk etapta 3 bin konutun yapılması planlanan bölgede, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.

Yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutların sosyal donatılarıyla yapılarak bir yıl içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Depremde binaları ağır hasar görmüş veya orta hasarlı olan bina sahiplerine, tercih etmeleri halinde rezerv alanlarda üretilecek konutlardan verilecek.