Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan veri paylaşımı ve işbirliği protokolü imza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılında gerçekleştirilen Tarım-Orman Şurası kararlarından birinin de meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılmasıyla ilgili olduğunu, bu meteorolojik veriler sayesinde tarımsal faaliyetlerin daha verimli gerçekleşmesini amaçladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 2018 yılı sonbaharında Türkiye'de kitlesel bal arısı ölümleri yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Koloni çöküşleri sadece ülkemizde değil, dünyada da uzun yıllardır yaşanmaktadır. Bu duruma meteorolojik parametrelerin, bazı parazitlerin ve kimyasalların etkili olduğu genel kanaat. Biz de, meteorolojik parametrelerin bu kadar önemli olduğu arıcılık için en önemli üretici birliği olan 70 bin üyeli Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği kararı aldık. Bu protokol sayesinde, arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 7/24 yaptığımız tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Arıların beslenme sahasını ve arıcılarımızın konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için geçmiş yıla ait verilerimizi kendileri ile paylaşacağız. Meteorolojik hadiselerin tahminini arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız."

"Dünyada ikinci sıradayız"

Pakdemirli, Türkiye’nin çiçek, kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği gibi birçok özgün bal çeşidine sahip olduğunu anlatarak, "8,1 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle ülkemiz, dünyada ikinci sırada yer almakta. Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı olmakta ve bunun 6 ila 8 bin tonu ihraç edilmektedir. Türkiye’de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’i çam balı niteliğinde olup doğrudan çam orman alanlarından elde edilmektedir. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını da ülkemiz karşılamakta" dedi.

"Arıcılığa 676 milyon lira destek verdik"

Bakanlık olarak, son 18 yılda, arıcılık faaliyetlerine 676,2 milyon lira destek sağladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu ay içinde yayımlanan destek kararnamesi ile de, arıcılık faaliyetlerinde bulunan yetiştiricilerimizin kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla yüzde 50 oranında destek vereceğiz. 2020’de, arılı kovan ve damızlık ana arı desteklemesini sürdürüyoruz. Bu yıl için kovan başına 15 lira, damızlık ana arı başına 80 lira destekleme ödemesi yapacağız."