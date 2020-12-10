Gençlik yıllarında şiir yazmaya başladığında nereden bilebilirdi İnterpol’ün en tepesindeki isim olacağını yahut bu görevi sayesindeki birikimiyle bir de roman yazacağını.

Şöyle diyordu yeni çıkan Komiser Yiğit-Bir Kırmızı Bülten Hikayesi kitabının başlarında: Yıllar ay gibi, aylar gün gibi, günler de su gibi geçiyor… Türkiye İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, su gibi akıp giden zamanı kitabında tekrar yaşatıyor, kurgusuyla okuyucuyu defalarca zirveye çıkartıp, ardından aşağılara indiriyor.

Roman, kırmızı bültenle aranan bir mafya babasının kızına aşık olan İnterpol’de görevli Komiser Yiğit’in başından geçen aksiyon dolu olayları ele alıyor. Komiser Yiğit’in ülkesi ile aşkı arasında seçim yapmak zorunda kaldığı eserin final bölümünde okuyucuyu büyük bir sürpriz bekliyor.

Elbette böyle bir romanda yazarın hayatından izlerin olmaması imkansız. Biz de bunu sorduk. Çiçek, “Kitabı okuyanlar benden bir parça bulacak” diyor ama kitabın girişinde “Romandaki karakter ve olaylar tamamen hayal ürünüdür” yazdığının da altını çiziyor.

[Türkiye İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek]

Uluslararası operasyonlara imza attı

Filmleri aratmayan uluslararası operasyonlara imza atan, büyük suç örgütlerinin liderlerini yurtdışından Türkiye’ye getiren Lütfi Çiçek, edebiyata düşkünlüğü ve yatkınlığını Aşık Veysel’in de memleketi Sivaslı olmasına bağlıyor ve ekliyor: “Tabii bunlarda çocukluktan itibaren okuduğum kitapların çok büyük katkısı var.”

Suçlularla, kaçakçılarla uğraşan polislerin edebiyat alanında da başarılı olabileceğinin altını çizen Çiçek, şunları söylüyor:

“Herkesçe malum polisliğin soğuk bir yüzü var. Ama bu üniformanın altında insan var neticede. Bir vatandaş var, bir baba var, bir eş var, bir evlat var. Ben ilk şiir kitabımı yazdım, adı “Çiçeğin Dilinden”. Herkes şaşırdı. Bu kadar işin içinde, bu kadar suçlular, tacizciler, hırsızlarla mücadele ederken nasıl bir duygu yoğunluğu, nasıl bir motivasyon buluyorsun da bu şiirleri yazıyorsun diye… Üniformayı çıkarttığımızda neticede bir insanız.”

Çiçek, Komiser Yiğit’in devam niteliğinde ikinci romanının çıkacağı müjdesini de okurlarına veriyor.