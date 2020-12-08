Edirne Belediyesi envanterine kayıtlı 1900'lü yıllarda yapılmış 5 yağlı boya tablosu restorasyonu için TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığına gönderildi.

Ultraviyole çekimleri, kızıl ötesi ışınlar ve mikroskoplar kullanılarak önce hasar tespitleri yapıldı.

Tablolarda hasarlı yerlere dolgu ve estetik çalışmaları yapılarak, buralar guaj boyalar ile rötuşlandı.

Tabloların nemden zarar görmemesi için arka kısımlarına koruma paneli uygulaması gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

"Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi"

Çalışmalarda ressam Hasan Rıza’ya ait "Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi" isimli tablosunda ilginç bir detay tespit edildi.

Restorasyon ekibi tablo üzerindeki boya katmanının altında ham tuvalde ressamın bu resimden önce başka bir resme başladığı, ancak daha sonra bunu iptal ederek üzerine mevcut resmi yaptığı belirlendi.

Hazırlanan restorasyon raporunda da bu ayrıntı fotoğraflı olarak şu not kayda geçirildi:

"Boya tabakası altında bulunan ve ressamın bu resmi oluşturmadan önce çalışıp sonra vazgeçtiği çizimlerin görünümü."

Restorasyonu tamamlanan tablolar belediyedeki yerlerine yeniden asıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hasan Rıza kimdir?

Üsküdar'da doğan Hasan Rıza resme küçük yaşta başladı.

Bahriye Mektebinde eğitim alan, 93 Harbine gönüllü katılan Hasan Rıza, dönüşünde İtalya ve Mısır'da sanat çalışmaları yaptı.

Edirne Vilayeti Sanayi Okulunun müdürlüğü görevinde bulundu.

Hasan Rıza, atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç'a doğru giderken 1913 yılında Bulgar askerleri tarafından şehit edildi.