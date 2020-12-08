"Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönle giren gözden ırak olsa ne olur?"

Mevlana'nın bu sözü, bugünlerde çok daha anlamlı... Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıl Dönümü'nde ilk sema gösterisi yapıldı. Bu kez salon boştu, ilk kez koltuklarda seyirci yoktu.

Şeb-i Arus Törenleri'ne her yıl yerli yabancı binlerce kişi katılır, Konya dolup taşardı. Koronavirüs bu yıl manzarayı değiştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Mevlana dostları bu yıl Konya'da olamadı ama gönülleri oradaydı. Bazı etkinlikler iptal edildi, bazılarına ise seyirci kabul edilmedi. Semazenler, boş salonda sema döndü.

Bu yıl türbe önü buluşmaları, sergi, konferans, panel gibi etkinlikler salgın nedeniyle yapılamayacak.

Şeb-i Arus törenleri 17 Aralık'ta sona erecek.