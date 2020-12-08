Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları kaçakçılığa geçit vermedi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınır hatlarında gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve ilaç ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesitisiz sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 100 cep telefonu, 24 bin 345 paket sigara, 39 kilo tütün ve 389 muhtelif ilaç ele geçirildi" bilgisine yer verildi.
Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 100 adet cep telefonu, 24.345 paket sigara, 39 kg tütün ve 389 adet muhtelif ilaç ele geçirildi.https://t.co/KIxcKxv787#MSB #TSK pic.twitter.com/JWkvwuL1BA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020
Etiketler: Kaçakçılık Milli Savunma Bakanlığı
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