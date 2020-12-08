Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesitisiz sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 100 cep telefonu, 24 bin 345 paket sigara, 39 kilo tütün ve 389 muhtelif ilaç ele geçirildi" bilgisine yer verildi.