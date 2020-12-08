Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Malatya'da, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf, 1'i açığa alınmış 5 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4'ü muvazzaf, 1'i açığa alınmış 5 askeri personel gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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