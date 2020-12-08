Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Doktor Amara kod isimli Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları olduğu belirlenen avukat M.N.D. hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Lice ilçesinin Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim'de Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan iddianamede, bölgede yapılan aramada toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde sanık M.N.D'nin bilgileri ve fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist E.B'nin tanık olarak ifadesi de yer aldı.

Fotoğrafların montaj olduğunu söyledi

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık M.N.D. ise fotoğrafın baş kısmının kendisine ait olduğunu ve söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu ileri sürdü.



Sanığın, terör örgütü PKK'ya katılım yapıp Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı öne sürülen iddianamede, "Terör örgütü içerisinde sözde alan ve bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile yüz yüze görüşmeler yaptığı, silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat M.N.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.