Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde, lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'da, Karapınar-Emirgazi kara yolunun 10. kilometresinde, Büyükşehir Belediyesine ait, Cumali Yılmaz'ın kullandığı 42 ELG 39 plakalı yolcu otobüsünün ön lastiklerinden biri patladı.
Otobüsün devrilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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