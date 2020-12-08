Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk altında olan kentler içinde Adana’nın da olduğunu ve vaka sayısının büyük artış gösterdiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında Adana, yüksek risk olan kırmızı renge boyandı. Sadece mezarlıkların beyaz ve yeşil renkte olduğu görüldü.

Bu verilerden sonra kent halkının daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, haritanın kırmızı renkte olmasının sebebinin tedbirlere yeterince uyulmaması olduğuna dikkat çekti.

"Bireysel önlem almak şart"

Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının dünya geneli ile ülkede artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana’nın da bu bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

Haritanın yüksek riski işaret eden kırmızıya bürünmesinde, vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermemesinin neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, "Temaslı olduğumuz zaman kendimizi dinlemeli ve belirtileri hissettiğimiz an kendimizi karantinaya almalıyız. Filyasyon ekiplerimizin müdahalesini, gereken önlemleri alarak beklemeliyiz. Aile içi bulaşlar bu tablonun büyük sebeplerinden biri. Riskli olduğumuzu düşündüğümüz an, bireysel önlemler almamız şart. Eşyalarımızı ayırıp, kendimizi izole etmeliyiz” dedi.

"Maske, mesafe ve el hijyeni haritayı yeşile döndürür"

Adana’da insan hareketliliğinin fazla olduğunu, bu durumun da vaka sayısı artışında önemli bir rol oynadığını ifade eden Gündüz, özellikle başka kentlerden giriş çıkışın yoğun olduğu büyük şehirlerde benzer durumların yaşandığına dikkat çekti.

Risk haritasında tekrardan olumlu bir tabloya dönüşün mümkün olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Gündüz, “Toplum hareketliliği azalır, koruma önlemleri tam uygulanır, maske, mesafe ve el hijyeninde hassasiyet artarsa, bu kırmızı harita 10 gün sonra tamamen yeşile döner. Yeter ki elimizden geleni yaparak, tedbirlere uyalım” diye konuştu.