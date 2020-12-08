Osmanlı döneminde 14’üncü yüzyılda kurulan ve 1789’da yıkılan Ukrayna'daki Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına ulaşmak için geçen ay arkeolojik kazılar başlatıldı.

Odesa'da kalenin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına çok yaklaştıklarını anlatarak, Primorskiy Bulvarı’ndaki kazılar sırasında, Milattan Önce 6'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora ve seramik kalıntılarının bulunduğunu söyledi.