Topkapı Sarayı'nda, restorasyon sırasında kaldırılan beton sıvanın altından 500 yıllık süslemeler çıktı.

Simurg, ejder, bulut gibi figürler ve çiçek motifleri... Kırmızı ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu bezemelerde bu figürler bulunuyor.

Türk süsleme sanatının en eski örneklerinden olan "saz yolu" yeniden gün yüzüne çıktı. Bezemeler, Hırka-ı Saadet ile Revan Köşkü arasında tonozlu mekanda bulundu.

Bezemeler, 1950'li yıllarda uygulanan betonarme sıva raspalanınca ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Bulunan bezemeler sergilenecek

Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanı Cem Eriş, taş yüzey üzerine renkli bezemelere ilk kez burada rastladıklarını söyledi.

"Topkapı Sarayı'nın başka yerinde bu detayda, bu nitelikte göremeyeceğimiz sıva üzeri kalem işi çalışmaları bunlar. Saz yolu usulü olarak tabir ediliyor, 15 ve 16'ncı yüzyıla tarihlendiriliyor."

Çalışmalar tamamlandıktan üzerine koruyucu şeffaf kaplama yapılacak olan bezemelerin sergilenmesi planlanıyor.