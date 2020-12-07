Topkapı Sarayı'nda beton sıvanın altında 500 yıllık süslemeler bulundu
İstanbul'un simgelerinden Topkapı Sarayı'nda, tesadüf sonucu ortaya çıkan süslemelerin heyecanı yaşanıyor. Restorasyon sırasında Türk süsleme sanatının en eski örneklerinden "saz yolu" üslubuna ait bezemeler bulundu.
Topkapı Sarayı'nda, restorasyon sırasında kaldırılan beton sıvanın altından 500 yıllık süslemeler çıktı.
Simurg, ejder, bulut gibi figürler ve çiçek motifleri... Kırmızı ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu bezemelerde bu figürler bulunuyor.
Türk süsleme sanatının en eski örneklerinden olan "saz yolu" yeniden gün yüzüne çıktı. Bezemeler, Hırka-ı Saadet ile Revan Köşkü arasında tonozlu mekanda bulundu.
Bezemeler, 1950'li yıllarda uygulanan betonarme sıva raspalanınca ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.
Bulunan bezemeler sergilenecek
Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanı Cem Eriş, taş yüzey üzerine renkli bezemelere ilk kez burada rastladıklarını söyledi.
"Topkapı Sarayı'nın başka yerinde bu detayda, bu nitelikte göremeyeceğimiz sıva üzeri kalem işi çalışmaları bunlar. Saz yolu usulü olarak tabir ediliyor, 15 ve 16'ncı yüzyıla tarihlendiriliyor."
Çalışmalar tamamlandıktan üzerine koruyucu şeffaf kaplama yapılacak olan bezemelerin sergilenmesi planlanıyor.
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