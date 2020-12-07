İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya Camii’nde bulunan Osmanlı padişahları Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mustafa, Sultan II. Mahmud başta olmak üzere ünlü hattatlara ait hat levhaları, uzmanlar tarafından bakıma alınıyor.

Öncelikli olarak camide asılı hat levhalarının fümigasyon ve restorasyonu, sonrasında Ayasofya'nın depolarındaki eserlerin bakımı yapılacak.

Tarihi gravürler ve fotoğraflar incelendikten sonra tekrar yerlerine asılacak. Son aşamada ise caminin 1934 yılında müzeye çevrilmesi nedeniyle başka kurumlara gönderilen hat eserleri için gerekli bakım çalışmaları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzmanlarının yapağı çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hattat Mehmet Özçay'ın danışmanlığında yürütülecek.

