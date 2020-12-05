Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü programı belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık'ta Şems-i Tebrizi Türbesi'nin ziyareti ile başlayacak.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl koronavirüs nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini duyurdu.
Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri programı ise şöyle:
7 Aralık Pazartesi
13.30 - Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti
14.15 - Mevlana Müzesi ziyareti ve dua
19.00 - Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde Sema Töreni (Mukabele-i Şerif)
Programlar televizyonlarda yayınlanacak.
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