Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kısıtlamayı ihlal eden kalabalık grup polisi görünce dağıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup genç polis aracını görünce bir anda dağıldı.
İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi.
Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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