Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen, lastik botla Altınova sahilinden denize açıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, ekiplerin tarafından kurtarıldı.

