Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen, lastik botla Altınova sahilinden denize açıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Düzensiz göçmenler, ekiplerin tarafından kurtarıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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