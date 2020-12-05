Bornova Belediyesi tarafından Bornova kınalı bamyası için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla başvuru yapıldı.

Başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Tescil belgesi, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eftal Düzyaman tarafından Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teslim edildi.

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"Pazarlamada avantaj sağlayacak"

İduğ, çalışmanın Bornova için tarihi önem taşıdığını söyledi.

Tescil belgesinin üreticiler açısından da önemini anlatan İduğ, "Bu ürünler tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bu ürünler ilçemiz dışında üretildiği her yerde Bornova kınalı bamyası olarak anılacak. Bu nedenle Bornova'mızın ülke genelinde bilinirliğinin artmasına ve tanıtılmasına da katkı koyacak" dedi.