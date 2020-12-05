112 Acil ekiplerinin çalışmaları, COVID-19 sürecinde daha da arttı. Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de pandemi sürecinde gelen talepler, en kısa sürede cevaplandırılmaya çalışılıyor. Rize'deki ekipler günlük ortalama 2 bin çağrıya cevap veriyor. Çağrılardan 700'üne ambulans hizmeti sağlanıyor.

COVID-19 sürecinde karantinada bulunanlar ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde hattı arayan kişilerin talepleri bazen merkezde gereksiz iş yüküne sebep oluyor. Bazen de sağlık çalışanlarını gülümseterek kısa süreli de olsa yorgunluklarını unutmalarını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Pandemi sürecinde birçok çağrıya cevap veren ekiplerden "Sığırlarımı yemlemeye gitmem için yardımcı olur musunuz?", "Kuru temizlemeden takım elbisemi alabilir misiniz?" gibi istekte bulunanlar da oluyor.

Bazı kişiler ise merkezi arayıp görevlilere, "Pozitifim, süt sağsam süte bulaşır mı? İneklere bulaşır mı?", "Maskemi 3 defa yıkadım, 4. defa da yıkasam kullanılır mı?" gibi sorular soruyor.

"Evde test yaptırma isteklerini 112 üzerinden iletiyorlar"

Rize Sağlık Hizmetleri Başkanı Talip Başak, COVID-19 sürecinde çağrı sayılarının Rize'de de arttığını söyledi.

"Bizi en çok yoran, sistemin enerjisini alan en önemli hadise vatandaşlarımızın evde test yaptırma isteği. Bu isteklerini 112 üzerinden karşılamaya çalışıyorlar. '112 üzerinden evde test yapma' diye bir hadise yoktur. Buna bütün vatandaşlarımız hassasiyet gösterirse, hizmete muhtaç vatandaşlarımızın zamanını almamış olurlar. Biz daha efektif çalışırız."

[Fotoğraf: AA]

"İş kaybı ve enerji düşüklüğüne neden oluyor"

Başak, COVID-19 ile ilgili bütün soruları cevaplamak için ayrı bir çağrı merkezi olduğunu anımsatarak, "112, sağlıkta en bilindik numara. Hastaların ve vatandaşların en çok kullandığı numara. Dolayısıyla bütün talepler 112 üzerinden isteniyor. Buradan yönlendiriyoruz. İş kaybı ve enerji düşüklüğüne neden oluyor. COVID için kurulan ayrı çağrı merkezi aranırsa iş yükümüz hafiflemiş olur" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte münferit sebeplerle 112'nin arandığını anlatan Başak, "Çağrı merkezindeki arkadaşlar söylüyor, 'Ekmeğimi kim getirecek?', 'Benim elbise mi kim alacak?' gibi aklınıza gelebilecek her türlü çağrı geliyor. Bizi yoran, 112'nin fonksiyonu olmayan talepler. Vatandaşların daha bilinçli olmalarını talep ediyoruz" dedi.