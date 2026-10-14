Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, kurul üyeleri eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Duran, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı" ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Toplantıda İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlarının ele alındığını ifade eden Duran, "Toplantıda bölgemizde sancılı günler yaşandığı, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlara giriştiği, ayrıca İsrail’in Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan’la birlikte Mekke’de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması’yla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda, tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi. Toplantıda Türkiye’nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi" dedi.