Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağrı’da çıkan yangında baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı’da evlerinde çıkan yangında eşi ile 2 çocuğunu yaralı kurtarıp, yeniden alevlerin arasına dalan Özgür Murat ile içeride uyuyan çocukları Berat ve Elif, hayatlarını kaybetti.
Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında yangın çıktı.
Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.
Özgür Murat, içeride uyuyan diğer çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak alevlerin arasından çıkmayı başaramayan baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Güvenpark'taki terör saldırısına ilişkin ikinci davanın gerekçeli kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz