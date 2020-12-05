Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

Özgür Murat, içeride uyuyan diğer çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak alevlerin arasından çıkmayı başaramayan baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

