Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da yangın faciası: Baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı'da iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu alevler arasından çıkaran baba, diğer iki çocuğuyla yanarak hayatını kaybetti.
Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında çıkan yangını fark eden baba Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkardı.
Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat'ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren baba Özgür, evlatlarıyla yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
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