İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken, toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediği belirtildi.

Valilik olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşların hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir alındığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır"

"Zorunlu olmadıkça yarın evlerinizden çıkmayın"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını rica ettiğini belirtti.

Gül, paylaşımında, "Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

378 acil sağlık ve 5 UMKE ekibi görev yapıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 acil sağlık ekibi ile 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) sahada görev yaptığını bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.

"İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz."

İl Sağlık Müdürü Güner, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceğini kaydetti.