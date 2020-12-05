Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karantinayı duyan mahalleden kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler mahalleden kaçtı.
Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı.
Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı.
Yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden kaçtı. Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi.
Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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