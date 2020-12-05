Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, yapılan envanter çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Osmanlı Devleti’ne ait bilinen en eski eser, Orhan Gazi’nin miğferiydi. Envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alındı.

Mihalgazi'nin kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı sergileniyor.

Osmanlı Devleti’ne ait bilinen en eski eser, Orhan Gazi’nin miğferiydi.



Yapılan envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alınmıştır. Mihalgazi'nin Kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenmektedir. pic.twitter.com/DGjhJTctoH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2020

MSB, paylaşımında kılıcın görseline de yer verdi.

Mihalgazi kimdir?

Abdullah Mihalgazi yani Köse Mihal, aslen Bizans İmparatorluğu'nun Harmankaya Tekfuru (vali düzeyinde yönetici) idi.

Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düşmüş, yiğitliği ve kahramanlığı sebebiyle Osman Gazi tarafından affedilmiştir.

1313 yılında Müslüman olarak 'Abdullah' adını alan Mihalgazi, Osman Gazi ile iyi bir dostluk kurarak onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır.

Mihalgazi 1327 yılında Yenişehir'de vefat etmiş ve Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedilmiştir.

Askeri Müze koleksiyonları içerisinde yer alan kesici silahlarla ilgili envanter güncelleme çalışmaları esnasında 1564 numaralı kılıcın, Köse Mihal'e (Abdullah Mihalgazi) ait olan kılıç olduğu tespit edilmiştir.