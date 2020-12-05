30 farklı ülkenin bulunduğu 'Sakin Şehirler' ağında Türkiye'den 18 ilçe yer alıyor. Listeye dahil edilen yerler çevre ve üretimden misafirperverliğe kadar pek çok farklı kriter ile değerlendiriliyor.

Sakin şehirler uluslararası boyutta tanıtılıyor, yöresel kimlikleri tescil ediliyor. Türkiye'nin sakin şehirleri Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar tüm coğrafi bölgelere uzanıyor.

Karadeniz'den 5 ilçe var

Karadeniz, en fazla sakin şehrin bulunduğu bölge. 5 ilçe, huzuru ile fark oluşturuyor. Sinop Gerze, el sanatları ile kültürün üretime dönüştüğü en mutlu ilçelerden.

Artvin'in Şavşat ilçesi ise diğer sakin şehir. Bu unvan ile ziyaretçileri özellikle yaz aylarında yüzde 40 arttı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi de sakin şehir olduktan sonra festivalleri ile tanıtıldı.

Bolu da 2 ilçesi ile sakin şehirlerin parçası. Mudurnu ve Göynük, mimari dokunun tarihle harmanlandığı ilçelerden.

Türkiye'den listeye giren ilk yer Seferihisar

Ege Bölgesi'nde ise 4 ilçe "sakin şehir" olarak kabul ediliyor. Bu bölgeler yenilenebilir enerjinin örnekleri ile fark yarattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Türkiye'den listeye giren ilk yer.

Mavi yolculuğun adresleri Muğla Akyaka ve Köyceğiz ile Aydın Yenipazar ilçeleri de ağa dahil oldu, turizm 12 aya yayıldı.

Gökçeada listedeki tek ada

Marmara'nın 3 sakin şehri ise kentlerdeki yoğun tempoya alternatif sunuyor.

Yayla turizmi ile cezbeden Sakarya Taraklı, sakin şehir seçilmesiyle hafta sonları bine yakın ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Kırklareli Vize, iki tarihi başkentin ortasında medeniyet yolculuğuna çıkarıyor.

Gökçeada ise "sakin şehirler" listesindeki tek ada.

Uzundere ve Ahlat da listede

Doğa Anadolu'da Uzundere ve Ahlat sakinliği ile markalaşıyor.

Yılda 10 bin turist ağırlayan Tortum Şelalesi'ne sahip Erzurum'un Uzundere ilçesi, biyoçeşitliliğin korunduğu örneklerden.

Ahlat, sakin şehir seçildikten 5 ay sonra 30 binin üzerinde turisti ağırladı. Kadim tarihin yaşatıldığı projeler ile sakin şehir unvanını koruyor.

İç Anadolu'nun tek sakin ilçesi Güdül

Ankara'nın Güdül ilçesi, İç Anadolu'nun tek sakin ilçesi.

Güneydoğu'nun sakin ilçesi ise Halfeti, bu kimliği ile 2018'de 600 bin turisti misafir etti.

Akdeniz, gül diyarı Isparta'nın Yalvaç ve Eğirdir ilçeleri ile listeye girdi.

Türkiye'nin sakin şehirleri, yöresel değerleri ile uluslararası cazibesini artırıyor. Bu unvan, halkın duyarlılığı ve iş birliği ile korunuyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Nurullah Soran