Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Ersoy, koronavirüs salgını sebebiyle müzisyenlere gelir yardımı adına bir proje üzerine çalıştıklarını, toplantıyı da bu amaçla gerçekleştirdiklerini ve projenin çerçevesini netleştirdiklerini aktardı.

"Ocak ayında ödemeleri yapmaya başlayacağız"

Bakan Ersoy, projenin ayrıntılarını şöyle anlattı:

“Yaptığımız görüşmeye istinaden salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü internet sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz. Tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibarıyla de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Kişi başına bin lira ödeme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, proje kapsamında kişi başına bin lira ödeme yapacaklarını belirterek, "İlk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak diye tahmin ediyoruz. Bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar projenin tüm detaylarını netleştirip Yunus Emre Enstitümüzün web sitesinde açıklayacağız. Bundan sonra da bu projeye katılmak isteyen, gelire ihtiyaç duyan sanatçılarımızın bu siteden gelişmeleri takip etmesini istiyoruz" dedi.