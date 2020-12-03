Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"nin bu yıl 6.'sı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kuzey Makedonya ve Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan, Kosova’dan da şairler katıldı.

"Yahya Kemal Beyatlı’yı Üsküp’te anmak bizler için gurur verici"

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, etkinlikle ilgili, "Yahya Kemal’i yeni nesillere taşımak, onların anlaması, sahiplenilmesi ve kavranılması amacıyla Yahya Kemal Beyatlı’yı Üsküp’te anmak bizler için gurur verici" dedi.

Şiir şöleni, Osmanlı mirası Tarihi Türk Çarşısı’nda, salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleşti.

Şiir şölenine Türk dünyasından şairler katıldı

Yahya Kemal’in doğum yıl dönümünde Üsküp’te buluşan şairler, şiirlerini bu kez Üsküplü edebiyat severler için okudu.

Şair Leyla Emin, "Yahya Kemal Beyatlı yüzyıl önce de bu mahallede çocukluğunu geçirdiği gibi aynı o heyecan aslında bugün bizlerde de var. Ve ne mutlu ki bugün de, bu bölgede, bu şehirde Türkçe yazan şairler var" diye konuştu.

'Türk kültürü adına çok önemli bir etkinlik'

Şair Ramil Ahmet de dünyanın Türk coğrafyasından gelen birçok şairle tanışıp şiirlerini okuduklarını aktararak, "Bu da Türk dünyası adına, Türk edebiyatı, Türk kültürü adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı olduğu etkinliğe, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Romanya ve Bosna-Hersek’ten de şairler internet aracılığıyla katılarak şiirlerini okudu.