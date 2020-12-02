Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Anma törenlerinin teması olan tanıtım videosunda, Mevlana'nın "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz" sözü seslendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Semazenin maske kullanımı dikkat çekti

Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

Etkinlikler, COVID-19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.