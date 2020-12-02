Şeb-i Arus tanıtımında maskeli semazen detayı
Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında hazırlanan tanıtım videosunda Mevlana'nın "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendirildi ve maskeli semazen görüntüleri kullanıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.
Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Vuslatının 747. Yıl Dönümünde Hazreti Mevlâna’yı anıyoruz. #ihsanvakti— Şeb-i Arus (@sebiarus_gov) December 1, 2020
“İnsan yeter ki iyilik arasın, onda kötü bir şey kalmaz”#Mevlana #Rumi #sebiarus pic.twitter.com/pvbGbAJ4Ww
Anma törenlerinin teması olan tanıtım videosunda, Mevlana'nın "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz" sözü seslendirildi.
Semazenin maske kullanımı dikkat çekti
Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.
Etkinlikler, COVID-19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.