Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artış nedeniyle iş yükü artan filyasyon ekipleri, haftanın 7 günü testleri pozitif çıkan hastaların sağlık ihtiyaçlarına koşuyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde görevli filyasyon ekibi koronavirüs testi pozitif çıkan kişiye ilaç götürdü. Ancak ekip saldırıya uğradı.

Derince İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, "Ekibimiz vatandaşın evine filyasyon çalışmasını yapmak için gittiğinde, evde yaşayan arkadaşlar karantina yazısını eve astırmak istememişler. Söküp ekibimizin üzerine atmışlar ve ağza alınmayacak şekilde küfürlü konuşmalarda bulunmuşlar" dedi.

Evdekiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Saldırı, fiziksel müdahaleye varınca beyaz kod verildi, güvenlik güçlerinden yardım istendi. Evdekiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Gece geç gelindi diye filyasyon ekiplerine saldıranlar var"

Ekiplerin yaşadıkları bununla sınırlı değil. Gece 11'e kadar sokaklarda filyasyon çalışması yaptıklarını söyleyen Korkmaz, "Toplumdan da buna biraz anlayış hoşgörü bekliyoruz. Yani gece geç gelindi diye filyasyon ekiplerine saldıranlar var, farklı sorunlar yaşıyoruz." dedi.

Filyasyon çalışanlarının tek isteği, yasal görevlerini yaptıkları sırada yardımcı olunması. Çünkü salgınla mücadelede boşa harcanacak vakit yok.