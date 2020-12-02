Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi.
Edirne'de COVID-19 tedbirleri kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.
Saraçlar ve Çilingirler caddelerine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.
Bariyerlerin getirildiği caddelere kontrollü olarak girişler sağlanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 15:55
- 15:48
- 15:43
- 15:42
- 15:51
Sıradaki Haber
Genç kadın bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz