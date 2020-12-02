Edirne'de COVID-19 tedbirleri kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Saraçlar ve Çilingirler caddelerine Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

Bariyerlerin getirildiği caddelere kontrollü olarak girişler sağlanacak.