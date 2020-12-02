Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de baraj sularının çekilmesiyle köyün minaresi göründü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, doluluk oranı düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı.
İzmir'de, geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip Tahtalı Barajı'nda bu sene doluluk oranı yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.
Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkat çekti.
[Fotoğraf: AA]
Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.
Etiketler: Barajlar
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