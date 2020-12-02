Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesindeki balık stoklarının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bakanlık görevlilerince İğneada açıklarına şamandıra bırakıldığını söyledi.

Bu şamandıra ile balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veri elde edileceğini anlatan Özel, bu verilerin gelecekte balıkçılık politikalarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olacağını vurguladı.

Çalışma ile denizlerdeki balık stoklarının belirlenerek kayıt altına alınacağını belirten Funda Eylem Özel, "Balık stokları belirlendikten sonra avlanma kotaları getirilecek. Bu çalışma tabi ki biraz zaman alacak. Yaklaşık 1 yıl içerisinde çalışmalarda somut bilgilere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu, gerçekten çok önemli ve değerli bir çalışma olacak. Balıkçılarımız da bu çalışmadan memnun olduklarını bizlere ilettiler" dedi.