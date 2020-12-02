İstanbul Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde, bazı araç sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmeleriyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri, 34 JOB 97 plakalı otomobilin sürücüsü Enes T. ve 34 UP 2000 plakalı otomobilin sürücüsü Burak G'yi yakaladı.

Burak G.'ye drift yapmaktan 6 bin 141 lira, Enes T.'ye de aynı suçtan 6 bin 141 lira ve abartı egzoz kullanmaktan 7 bin 369 lira olmak üzere toplam 13 bin 510 lira ceza uygulandı.

2 sürücünün ehliyetine el konuldu

Enes T.'nin kullandığı 34 JOP 97 plakalı otomobili trafikten men eden polis, 2 sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle geçici olarak el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Küçükköy Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.