Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, mahalleye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:52
- 12:44
- 12:40
- 12:21
- 12:15
Sıradaki Haber
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz