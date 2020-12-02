Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde geçtiğimiz eylül ayında tarlasında mısır silajı yaparken ayağını makineye kaptıran Muharrem Ölmez, makinenin vücudunu içine çekmesiyle ağır yaralandı. Yardımına koşanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılamayınca makine ile birlikte bir kamyonete yüklenerek ilçe merkezine götürüldü. Durumu gittikçe ağırlaşan Ölmez’in imdadına Elazığ İl Jandarma Komutanlığının helikopteri yetişti. Muharrem Ölmez, içerisine sıkıştığı tarım makinesi ile birlikte Sikorsky helikoptere yerleştirildikten sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyeciler hastaneye çağrıldı

Kazazedenin durumunun hastaneye bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına durum hakkında bilgi verilerek itfaiyeciler hastaneye çağrıldı. Yaralı Ölmez hastaneye ulaşır ulaşmaz uzman hekimler ilk müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de tarım makinesini elektrikli testereler ile kesmeye başladı. Kazanın üzerinden 5 saate yakın zaman geçtiği için ekipler zamanla yarıştı. Durumu ağırlaşan Muharrem Ölmez sıkıştığı makineden kurtarılır kurtarılmaz hemen ameliyata alındı. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz ameliyat ekibinin başında yer aldı. Prof. Yılmaz, saatler süren operasyonun ardından Ölmez’in yakınlarına mutlu haberi verdi.

Yaralının durumunun çok kritik olduğunu ve zamana karşı büyük bir yarış verdiklerini anlatan Prof. Yılmaz’ı ameliyatta en çok içerisinde toprak ve organik materyallerin bulunduğu yarayı temizlemek zorlamış.

"Yaralı 9 Ekim’de bacağı kopmuş ve tarım makinesine sıkışmış vaziyette hastaneye getirildi. Kaza saat 14’te olmuş. Köyden Arıcak ilçesine getirmelerinin üzerinden 3 saat geçmiş. Helikopterle hastanemize getirildiğinde yaşamsal fonksiyonları çok tehlikeli düzeydeydi. İtfaiye ekipleri hemen müdahaleye başlarken biz de o durumda yapabileceğimiz tüm uygulamalarla destek verdik. Hastanın bacağı diz üstünden ampute olmuştu. İçinde bol miktarda organik materyal vardı. Mısır, toz, toprak doluydu. Bu tip yaralanmalarda enfeksiyon çok ciddi bir problem olduğu için ciddi bir temizlik yaptık. Kurtarabildiğimiz en dip noktadan bacağını ampute ettik. Yaşamını kaybetme riski çok yüksekti. Neyse ki herkes çok ciddi bir mücadele verdi ve hastamız kurtuldu."

[Muharrem Ölmez'in ameliyatına, Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz girdi.]

"Protez bacakla yürümek istiyorum"

Hayatı kurtulan ancak bir bacağını yitiren 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, başına gelenlere rağmen şükrediyor. Ekim ayından beri hastanede tedavisi süren Ölmez taburcu edildi. Şimdi tek beklentisi protez bacak ancak bunun için biraz daha beklemesi gerekiyor.

"Yaşadıklarım korkunçtu. Silaj makinesi traktöre bağlı çalışır haldeydi. Ben de içerisine mısır atıyordum. Bir anlık dalgınlığıma geldi bacağımı kaptırdım. Vücudumu içine çekti makine. Yetişip beni aldılar. Helikopterle hastaneye kaldırdılar. Çok sancım vardı ve makinenin ağırlığı da çok rahatsız ediyordu. İtfaiyeci arkadaşlar canla başla çalıştılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi ekipleri canla başla uğraştılar, çok şükür bugün bu noktalara kadar geldim. Bacağım tamamen iyileşince protez bacak takılacak inşallah. Dört gözle bekliyorum, inşallah protezle yürümeyi öğreneceğim."