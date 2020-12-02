Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 34, Hozat'ta 19, Pülümür'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu
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