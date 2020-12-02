Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Mahallesi Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Hafik ilçesindeki Kuru Göl Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.